العالم اليوم - بعد "الوعيد".. الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه على جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر بعد "الوعيد".. الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه على جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الإثنين، أنه يضرب أهدافا اعتبرها "إرهابية" في لبنان، في تجديد لغاراته التي شنها على مناطق جنوبي لبنان في وقت سابق من اليوم ذاته.

وأكد مراسل "دوت الخليج" ان الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات على بلدات ومناطق جنوبي لبنان.

وشملت الغارات الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي جباع وحومين، ومجرى نهر الليطاني، ومرتفعات الريحان، ومنطقة جبل صافي.

وكانت إسرائيل شنت غارتين جويتين على بلدة يارون ومنطقة وادي برغز وقصفا مدفعيا على أطراف شبعا وراشيا الفخار، جنوبي لبنان، في وقت سابق من الإثنين، حسبما أفاد مراسلنا.

وأكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي ينفذ هجماته بعد استهداف حزب الله موقع رويسات العلم الإسرائيلي.

ولأول مرة ومنذ سريان وقف إطلاق النار في لبنان، أطلق حزب الله قذيفتي هاون باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا، الإثنين، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأكد حزب الله أنه استهدف رويسات العلم "ردا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار".

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بارتكاب "انتهاك خطير" للهدنة، مضيفا أن إسرائيل سترد بشدة.

وقال في بيان أصدره مكتبه، إن "إطلاق حزب الله النار على موقع اسرائيلي يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار"، وتوعد مؤكدا أن "إسرائيل سوف ترد بشدة على ذلك".

وأكد نتنياهو: "نحن مصممون على مواصلة تطبيق وقف إطلاق النار والرد على أي انتهاك من جانب حزب الله، سواء كان صغيرا أو خطيرا".

كما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله بـ"رد قاس" على الهجوم الذي شنه على موقع عسكري إسرائيلي.

وكتب كاتس على منصة "إكس": "وعدنا بالعمل ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وهذا بالضبط ما سنفعله".

وأكد الوزير الإسرئيلي أن "إطلاق حزب الله النار نحو موقع للجيش الإسرائيلي سيقابل برد قاس".

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد رغم بعض الحوادث.