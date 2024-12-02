نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يشن غارات على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مراسلة RT مساء يوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي شن غارات وقصفا مدفعيا على لبنان.

وأفادت المراسلة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على تلة برغز في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، واستهدف مارون الراس في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وذكرت أن غارة إسرائيلية استهدفت أيضا بلدة يارون جنوب لبنان.

وأشارت المراسلة إلى أن الغارات تزامنت مع قصف مدفعي على راشيا الفخار والخيام وسهل مرجعيون جنوب لبنان.

وتجددت الغارات الإسرائيلية عقب استهداف حزب الله موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية كرد دفاعي أولي تحذيري على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف النار.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله شن هجمات على إسرائيل منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت إسرائيل الاثنين أن حزب الله أطلق قذائف صاروخية على الشمال.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن حزب الله "أطلق قذيفتين صاروخيتين باتجاه منطقة جبل دوف في شمال إسرائيل، وقد سقطا في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".