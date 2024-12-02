العالم اليوم - ما الذي يحدث مع ChatGPT عند البحث عن اسم "ديفيد ماير"؟

انتم الان تتابعون خبر ما الذي يحدث مع ChatGPT عند البحث عن اسم "ديفيد ماير"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - اكتشف مستخدموا برنامج "تشات جي بي تي" أن البحث عن اسم "ديفيد ماير" لا يؤدي إلى أي نتيجة نتائج، كما لا يقدم البرنامج أي توضحيات حول الأسباب.

وحسب موقع "ماشابل" فقد ظهرت هذه المشكلة لأول مرة قبل عدة أيام عندما أكد أحد المستخدمين على منتدى "ChatGPT" أنه كتب "من هو ديفيد ماير؟" وتلقى رسالة تقول: "لا أستطيع تقديم إجابة".

وقد اكتشف رواد "تشات جي بي تي" أن البحث عن "ديفيد ماير" يؤدي إلى نتائج حول ديفيد ماير دي روتشيلد، الذي يعد مغامرا وناشطا بيئيا.

وأكدوا أن البرنامج يمكنه التحدث عن "ديفيد دي روتشيلد"، وكذلك شخصيات بارزة تحمل اسم "ماير" لكنه يتعطل عند كتابة "ديفيد ماير".

تفسيرات محتملة

وقد تمكن مستخدمون آخرون من تقديم تفسير محتمل لسبب هذا العطل من خلال الاستعانة بـ"ChatGPT".

وقالوا إن السبب قد يعود إلى "وجود خلل أو قاعدة محددة في النظام تمنع معالجة بعض الأسماء، حيث من الممكن أن يكون اسم "ديفيد ماير" قد تم حظره إما عن طريق الخطأ أو عن قصد، أو أن ماير دي روتشيلد لديه الوسائل لمنع ذكر اسمه في ChatGPT".

كما تحدثوا عن نظرية أخرى تشير إلى أن هذا قد يكون ديفيد ماير آخر، مثل المؤرخ الذي تم الخلط بينه وبين إرهابي شيشاني بنفس الاسم، وتم حظر اسمه من البرنامج.

ومن بين الاحتمالات الآخرى هي أن شخصا يدعى ديفيد ماير قد قام بإزالة اسمه من على الإنترنت، حيث توجد قوانين خصوصية صارمة تمكن المستخدمين من طلب إزالة معلوماتهم الشخصية من بيانات تدريب "ChatGPT" في بعض البلدان مثل الاتحاد الأوروبي.