نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين في جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، مقتل 4 فلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة بنيران الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه نفذ عملية في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في بيان أول مقتضب "الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة بمقتل مواطنين جراء عدوان الاحتلال على بلدة صير قضاء جنين"، قبل الإعلان عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 4 "لم تعرف هويتهم بعد".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إن قواته الجوية "هاجمت وقضت على خلية إرهابية نفذت عدة هجمات مسلحة" في منطقة جلبوع شمال الضفة الغربية.

وأعلن الجيش أنه قضى على "3 إرهابيين" في الغارة، مضيفًا أن القتيل الرابع هو منفذ هجوم في أغسطس الماضي، أدى إلى مقتل مدني إسرائيلي وإصابة آخر.

وقال أحد سكان القرية "في الصباح وصلت الطائرات وبدأت بقصف هذه المنطقة الوعرة التي نتواجد فيها"، مضيفًا "بعد فترة وجيزة، اقتحم الجيش المنطقة بأكملها وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة".

وكان الهلال الاحمر الفلسطيني قال في بيان صباح الأحد "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى مكان القصف قرب بلدة صير قضاء جنين إلى الآن".

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، خصوصًا في شمالها، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وقتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون ما لا يقل عن 782 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، وفقًا لوزارة الصحة في رام الله.

كما أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقًا لأرقام رسمية إسرائيلية.