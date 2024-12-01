العالم اليوم - "غوغل" يحتفي بعيد الاتحاد لدولة الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - احتفى محرك البحث "غوغل"، الاثنين، بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

ووضع محرك "غوغل" علم دولة الإمارات في مكان الشعار الشهير، كما وجه المتصفح عند النقر لصفحة تشرح تاريخ الإمارات ومناسبة عيد الاتحاد.

ويصادف عيد الاتحاد هذا العام، يوم الاثنين 2 ديسمبر، وهي الذكرى الـ51 للاتحاد.

وتشكّل هذه المناسبة التاريخية مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، إذ تبعث ذكريات تم فيها جمع شمل الوطن المعطاء، حيث شكل حالة اتحاد وتوحد متفردة في التاريخ.

وكانت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ51 للدولة قد كشفت عن تفاصيل الاحتفال الرسمي الضخم بعيد الاتحاد في يوم الثاني من ديسمبر، وما يعقبه من عروض تمتد من الثالث حتى الحادي عشر من ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.