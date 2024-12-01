العالم اليوم - عبدالله بن زايد يؤكد موقف دولة الإمارات الداعم لسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصالات هاتفية الأحد، مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

كما تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزراء الخارجية وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وتطرق خلال الاتصالات الهاتفية مع فؤاد حسين وأيمن الصفدي وبدر عبد العاطي إلى التطورات الراهنة في الجمهورية العربية السورية، مؤكدا موقف دولة الإمارات الداعم لسوريا في مواجهة التطرف والإرهاب، كما أعرب عن تمنياته لجمهورية العراق وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.