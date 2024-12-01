نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة النفط الليبية: 70% من أراضي ليبيا لم يتم استكشافها بعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت رئيس مؤسسة النفط الليبية، 70% من أراضي ليبيا لم يتم استكشافها بعد ما يفتح الباب أمام فرصة كبيرة للنمو مستقبلًا.

"الليبية للنفط" تنفي صدور حكم ضد رئيسها يتعلق بحمله جنسية إماراتية



وتعرض «حقل الوفاء» للغاز (غرب العاصمة الليبية طرابلس) لحادث سقوط 4 صواريخ «غراد»، دون خسائر مادية أو بشرية، بينما عمق حكم قضائي أزمة النفط بالبلاد، يعتقد أنه صادر عن محكمة استئناف طرابلس، بثبوت حمل فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط»، الجنسية الإماراتية.