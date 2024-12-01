نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة الخليجية تصدر بيانًا عن التطورات الأخيرة في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المواقف الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها.

وشدد البيان الختامي الصادر عن الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا.

وأكد المجلس الأعلى لدول الخليج العربية على دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقًا للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وأعرب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمهم لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م، وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023م، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأدان المجلس الأعلى الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تعد انتهاكًا للقانون الدولي وخرقًا لسيادة سوريا.

كما أدانت القمة الخليجية كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، مؤكدة وقوفها مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق.

وشدد البيان الصادر عن القمة على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفًا واحدًا إلى جانب العراق الشقيق.