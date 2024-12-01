نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 130 شخصًا في عنف طائفي شمال غرب باكستان خلال 10 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر مسؤولون في باكستان يوم الأحد أن العنف الطائفي أسفر عن مقتل 130 شخصا على الأقل وإصابة 200 آخرين شمال غرب البلاد خلال الأيام العشرة الماضية.

واندلع العنف في منطقة كورام في 21 نوفمبر عندما نصب مسلحون كمينا لقافلة من المركبات ما أسفر عن مقتل 52 شخصا، معظمهم من المسلمين.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم، لكن ذلك أدى لتفجر عمليات إطلاق النار والحرق العمد بين الجماعات المتصارعة في مناطق مختلفة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون في القتال.

وتوسط مسؤولون حكوميون من أجل وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام في 24 نوفمبر لكنه لم يصمد.

ويهيمن المسلمون الشيعة على أجزاء من المنطقة على الرغم من أنهم يمثلون أقلية في باقي أنحاء البلاد، ويعيشون بشكل عام بسلام إلى جانب المسلمين السنة الذين يمثلون أغلبية في باكستان.