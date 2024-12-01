العالم اليوم - "عرض ضخم" في انتظار صلاح.. هل يلتحق بميسي؟

انتم الان تتابعون خبر "عرض ضخم" في انتظار صلاح.. هل يلتحق بميسي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - كشف تقرير إعلامي أن النجم المصري محمد صلاح ينتظره "عرض ضخم" من نادي إنتر ميامي الأميركي.

وقال موقع "CaughtOffside"، نقلا عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، إن إنتر ميامي هو أحد أحدث ناد أبدى اهتماما قويا بالتعاقد مع مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وأضاف: "يبدو أن إنتر ميامي يكثف مساعيه للتعاقد مع صلاح في صفقة ستكون مثيرة للغاية بالنسبة لهم بعد التعاقد سابقا مع نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز".

وأبرز: "من المتوقع أن يتلقى نجم ليفربول عرضا ضخما من إنتر ميامي إذا انتهى به الأمر ليصبح لاعبا حرا في الصيف".

وتابع: "لا شك أن ليفربول سيقوم بكل ما في وسعه للاحتفاظ بصلاح"، حتى وإن كان اللاعب نفسه قد خرج مؤخرا ليقول علنا إنه يشعر بخيبة أمل بسبب عدم تلقيه عرضا من "الريدز".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن حرص عدة أندية سعودية على الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، مثل الاتحاد والنصر والهلال والأهلي.