العالم اليوم - بعد تصريحات بن غفير.. وزير إسرائيلي سابق يتحدث عن "خطة غزة"

انتم الان تتابعون خبر بعد تصريحات بن غفير.. وزير إسرائيلي سابق يتحدث عن "خطة غزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، في مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية، إن بلاده تقوم بتنفيذ "تطهير عرقي" في قطاع غزة.

وتحدث يعالون، الذي شغل منصب وزير الدفاع في الفترة من عام 2013 إلى عام 2016، عن خطط إسرائيلية مزعومة تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين من شمال قطاع غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك بدلا من ذلك.

وأكد يعالون أنه يتحدث نيابة عن قادة عسكريين إسرائيليين يعملون في شمال غزة والذين أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الحالي.

وقال إن هؤلاء القادة "يتعرضون لمواقف تهدد حياتهم، ويواجهون معضلات أخلاقية"، مضيفا أنهم قد يواجهون اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر يعالون أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة.

واستنكر حزب الليكود اليميني المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحات يعالون ووصفها بأنها "أكاذيب خبيثة".

ودعا أعضاء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا إلى عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى قطاع غزة، غير أن هذ الأمر لا يشكل سياسة حكومية رسمية.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد جدد، الأحد، الدعوة لتهجير الفلسطنيين من غزة، مشيرا إلى أن هناك "فرصة تاريخية" لتشجيع ما وصفها بــ"الهجرة الطوعية"، وذلك في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأكد بن غفير أنه يعمل على تعزيز خطة التهجير بالتعاون مع نتنياهو، معتبرا أن "الظروف مواتية لدفع سكان قطاع غزة نحو الهجرة الطوعية وهناك انفتاحا على الفكرة".