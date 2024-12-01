حملات دهم واعتقالات في الضفة

حملات دهم واعتقالات في الضفةشنت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم الأحد، حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللها مواجهات في عدة محاور.

ففي رام الله، بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، اعتقلت قوات العدو، أربعة من طلبة المدارس، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات العدو اقتحمت القرية، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت أربعة أطفال من طلبة المدارس.. وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم، وتحطيم محتوياتها.

ويُشار إلى أن المغير تتعرض منذ أسبوع لحملة اقتحامات واعتقالات واحتجاز ومداهمات وإجراءات عسكرية مشددة، وتمثلت في الأيام الأخيرة بالاستيلاء على أحد المنازل لأكثر من 30 ساعة وتحويله لمركز تحقيق ميداني.

وفي نابلس، اعتقلت قوات العدو، اليوم، مواطنين اثنين بعد دهم وتفتيش منزليهما في قرية بورين جنوبا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات العدو، فجر اليوم، شاباً، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه من ضاحية عزبة ناصر شرق مدينة طولكرم.

وفي طوباس، اعتقلت قوات العدو، اليوم، شابين من بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن العدو اعتقل الشابين قصي أحمد السيد، والأسير المحرر محمد جمال الشاويش، بعد مداهمة منزلي ذويهما في البلدة.

وكانت وحدات خاصة من جيش العدو تسللت، فجر اليوم، إلى البلدة، ثم تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير شرق طوباس.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات العدو اقتحمت المدينة، وتمركزت في منطقة جبل سمور، وداهمت وفتشت منزل المواطن راتب أبو دية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.