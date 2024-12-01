العالم اليوم - الشخير أثناء النوم.. وجبة معتادة تقلل الإزعاج

انتم الان تتابعون خبر الشخير أثناء النوم.. وجبة معتادة تقلل الإزعاج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - كشفت دراسة كبرى أجريت على 400 ألف شخص في المملكة المتحدة أن تناول الجبن بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم بنسبة 28 بالمئة، والذي غالبا ما يسبب مشكلة الشخير.

وفي مقال نشر في دورية طب النوم، قال الباحثون إنهم ربطوا بين "تناول كميات أكبر من الجبن وانخفاض احتمالات الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم".

وأضاف الباحثون أنه لم يتم توجيه اهتمام كاف لـ"العلاقة مع النظام الغذائي"، مؤكدين أن "هذه العلاقة قد تكون حاسمة".

الشكل الأكثر شيوعاً لمرض انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA)، يتسبب في استرخاء جدران الحلق وتضييقها أو إغلاقها لبضع ثوانٍ أثناء النوم، ما ينجم عنه توقف النفس وصدور صوت الشخير وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في المملكة المتحدة بنحو 3.9 مليون شخص، على الرغم من اعتباره غير مشخص بشكل كاف.

ولا يعاني جميع الأشخاص الذين يشخرون من انقطاع التنفس أثناء النوم، ولكن الاثنين غالبا ما يترافقان، وكلما كان الشخير أعلى، زادت فرص الإصابة به.

كانت النصائح في السابق توجه لمن يعانون من الشخير بتجنب منتجات الألبان، بما في ذلك الجبن، وخاصة قبل النوم، حيث كان يعتقد أنها قد تزيد من تفاقم مشكلتهم عن طريق زيادة إنتاج المخاط وانسداد مجرى الهواء.

وفقاً للباحثين من جامعة تشنغدو في الصين، فإن أكثر من 20 طريقة يمكن من خلالها للجبن أن تقلل من خطر انقطاع التنفس أثناء النوم، بما في ذلك زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وخفض ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم.