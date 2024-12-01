العالم اليوم - ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية للشهر الرابع عشر على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - حققت صادرات كوريا الجنوبية نموا على أساس سنوي للشهر الرابع عشر على التوالي في نوفمبر الماضي، بفضل الأداء القوي لقطاع الرقائق، وذلك وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن الوزارة، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 56.3 مليار دولار في الشهر الماضي.

وانخفضت الواردات بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 50.7 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري قدره 5.61 مليارات دولار.

وبذلك حققت كوريا فائضا تجاريا لمدة 18 شهرا متتاليا.