ماكرون يبدأ غدا زيارة دولة استثنائية إلى السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الاثنين زيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، تستمر ثلاثة أيام، بدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وهي زيارة "استثنائية" كما وصفتها الرئاسة الفرنسية (الإليزيه).

والزيارة هي الثالثة للرئيس الفرنسي إلى المملكة العربية السعودية منذ عام 2017، علما بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو أيضا قام بزيارة فرنسا ثلاث مرات منذ 2018، حسبما أشارت مصادر بالإليزيه التي أوضحت أن لأول مرة تُجرى "زيارة دولة" للمملكة (وهي الأعلى مستوى بين أنواع الزيارات الرسمية التي تتم بين قادة الدول ورؤساء الحكومات)؛ مما يعكس قوة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

ووصفت الرئاسة الفرنسية، هذه الزيارة بـ "الاستثنائية"؛ فهي تأتي في وقت مهم حيث تشهد فيه العلاقات بين البلدين تطورا، وتهدف - في الأساس - إلى تعزيز هذه العلاقات الثنائية وإعادة رفع مستواها إلى مرتبة "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين للسنوات العشر المقبلة، في ظل تحول عميق وسريع وانفتاح وتنوع اقتصادي تشهده السعودية.