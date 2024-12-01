البيت الأبيض: لا علاقة لأمريكا بهجوم ”هيئة تحرير الشام” الإرهابية في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - قال المُتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، شون سافيت، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في سوريا عن كثبٍ.

وأضاف سافيت، في بيان تداولته وسائل الإعلام، أن الولايات المتحدة "كانت على اتصالات مع العواصم الإقليمية خلال الـ ـ48 ساعة الماضية"؛ مُشددًا على أنه "لا علاقة للولايات المتحدة بهذا الهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام، وهي منظمة إرهابية".

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "تحث الولايات المتحدة، مع شركائها وحلفائها، على وقف التصعيد وحماية المدنيين والأقليات" في سوريا.

وأشار إلى أن "هناك حاجة لتسوية سياسية جادة في سوريا تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن".

واختتم البيان بالقول: "سنواصل الدفاع والحماية الكاملة للأفراد الأمريكيين والمواقع العسكرية الأمريكية، والتي تظل ضرورية لضمان عدم تمكن تنظيم الدولة "داعش" من الظهور مرة أخرى في سوريا".