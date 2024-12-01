العالم اليوم - قتلى فلسطينيون بقصف إسرائيلي وسط وجنوب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - قُتل 7 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، صباح الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن "طفلين قتلا وآخرين أصيبوا في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط بئر 19 جنوب غرب مواصي خان يونس".

وأضافت أن "4 مواطنين قتلوا في قصف الاحتلال مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، حيث يحاول المواطنون الذين أجبروا على ترك منازلهم بعد توغل آليات الاحتلال في المدينة إلى الوصول إلى أنقاضها، لعلهم يستطيعون جلب ما تبقى من طعام، أو ملابس شتوية، فبعضهم ينجح في العودة إلى الخيام على أطراف المدينة، والبعض الآخر تقتلهم آلة الحرب والدمار".

وأشارت إلى "مقتل مواطن جراء قصف الاحتلال منزلا في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات".