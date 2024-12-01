العالم اليوم - ترامب يصدم هانتر بايدن.. ويدرجه على "قائمة الأعداء"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يصدم هانتر بايدن.. ويدرجه على "قائمة الأعداء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - أفادت صحيفة واشنطن بوست أن فريق الدفاع عن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، يعتبر أن فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب يشكل تهديداً مباشراً لموكلهم، مشيرين إلى أن ترامب قد أدرج هانتر ضمن "قائمة الأعداء".

وأوضحت الصحيفة أن هذه المخاوف وردت في تقرير قدّمه محامو هانتر بايدن، السبت، والذي أكد أن الفترة التي تسبق تنصيب ترامب في 20 يناير 2025 تشهد تضاؤلاً في إمكانية عفو الرئيس الحالي عن نجله.

وبحسب الصحيفة، بدأ فريق الدفاع عن هانتر بايدن حملة دفاعية شرسة في المجال العام، مؤكداً أن الاتهامات الجنائية الموجهة إليه، والمتعلقة بالتهرب الضريبي وانتهاكات تتعلق بالأسلحة، تفتقر إلى الأسس القانونية.

وجاء في التقرير: "لا شك أن احتمال قيام ترامب بالانتقام من أعضاء فريق المستشار الخاص ديفيد فايس إذا لم يتخذوا موقفاً أقوى ضد هانتر سيجبرهم على مواصلة الضغط عليه".

وفي حين أعلن الرئيس الحالي جو بايدن أنه لا يعتزم منح العفو لابنه، أشار ترامب قبل انتخابات 5 نوفمبر إلى احتمال إصدار عفو عن هانتر في حال فوزه، لكنه لم يحدد شروطاً أو سياقاً لذلك.

تهم متعددة ضد هانتر بايدن

يواجه هانتر بايدن عدة اتهامات، من بينها التهرب الضريبي وقضايا تتعلق بانتهاكات مرتبطة بالأسلحة، حيث ينفي بشكل قاطع ارتكابه لأي مخالفة. وتشمل التحقيقات أيضاً مزاعم بتلقيه ملايين الدولارات من رجل أعمال روماني بهدف التأثير على الحكومة الأميركية عندما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس.

في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات السياسية حول القضية، يبقى مستقبل هانتر بايدن معلقاً وسط الصراع السياسي والقضائي بين إدارة بايدن وترامب، مما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد السياسي الأميركي.