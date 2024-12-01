العالم اليوم - هجوم صاروخي من اليمن يستهدف وسط إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر هجوم صاروخي من اليمن يستهدف وسط إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق بوسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأوضح بيان الجيش أنه جرى اعتراض الصاروخ خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

تأتي هذه الحادثة ضمن تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرات الهجمات العابرة للحدود على الاستقرار في المنطقة.

ومنذ اندلاع حرب غزة في 2023، دأبت جماعة الحوثي اليمنية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين.