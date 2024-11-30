الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، والذي أعرب ايضًا عن انزعاج أحمد أبو الغيط، الأمين العام ازاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتأثيراتها على المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها.

وأكد المتحدث الرسمي، على التزام الأمانة العامة للجامعة العربية، بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.