إسرائيل تشن ضربات جديدة ضد حزب الله

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تنفيذ ضربات ضد تنظيم حزب الله في لبنان، إثر رصد "أنشطة شكّلت تهديدا"، بعد 4 أيام من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس":"في وقت سابق اليوم تم رصد وصول عدد من المسلحين إلى منطقة جنوب لبنان حيث قاموا بنقل وسائل قتالية من نوع RPG وصناديق ذخيرة وعتاد عسكري آخر إلى متن سيارة. بعد وقت قصير هاجمت طائرة لسلاح الجو السيارة".

وأضاف: "كما تم رصد وصول عدد من المخربين إلى مبان تم تجريمها، كتلك التي يعمل فيها حزب الله في جنوب لبنان، حيث هاجمت قوات جيش الدفاع المخربين، وبعد وصول القوة عثرت على وسائل قتالية، ومنها قنابل يدوية ومسدس".

وأوضح أن الطائرات المقاتلة هاجمت مركبة عسكرية في عمق لبنان، وأنشطة في منطقة صيدا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه لوضع حد لأكثر من عام من الأعمال العدائية عبر الحدود والحرب المفتوحة، التي استمرت شهرين بين إسرائيل وحزب الله، حيز التنفيذ صباح الأربعاء.