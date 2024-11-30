العالم اليوم - استهداف قنصلية إيران في حلب.. ووزير خارجيتها يزور سوريا

انتم الان تتابعون خبر استهداف قنصلية إيران في حلب.. ووزير خارجيتها يزور سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - نددت إيران، السبت، باستهداف قنصليتها في مدينة حلب السورية من جانب فصائل مسلحة سيطرت على المدينة.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بأنه "عدوان عناصر إرهابية" على قنصليتها في مدينة حلب السورية خلال تقدم الفصائل المسلحة في المدينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي لوسائل الإعلام الرسمية: "القنصل العام وجميع أفراد القنصلية الإيرانية في حلب بخير".

على صعيد ذي صلة، يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سوريا، الأحد.

وقال بقائي إن عراقجي "سيتوجه إلى دمشق الأحد لإجراء محادثات مع السلطات السورية"، قبل التوجه إلى تركيا لعقد "مشاورات حول القضايا الإقليمية، وخصوصا التطورات الأخيرة".

هذا وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن عراقجي أبلغ نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في مكالمة هاتفية أن هجمات الفصائل المسلحة "جزء من خطة إسرائيلية أميركية لزعزعة استقرار المنطقة".

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا حول المكالمة جاء فيه أن الوزيرين "عبرا عن القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير للوضع في سوريا بسبب الهجوم الإرهابي الذي تشنه الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب".

واتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة الرامية إلى استقرار الوضع في سوريا.