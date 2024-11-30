العالم اليوم - حماس تنشر تسجيلا مصورا.. رهينة يوجه رسالة لنتنياهو وترامب

انتم الان تتابعون خبر حماس تنشر تسجيلا مصورا.. رهينة يوجه رسالة لنتنياهو وترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - نشر الجناح العسكري لحماس، السبت، تسجيلا مصورا لأحد الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

التسجيل الذي تبلغ مدته 3 دقائق ونصف، وتعذّر التحقّق من تاريخ تسجيله، يظهر شابا يتحدث باللغة الإنجليزية متوجها إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وبالعبرية متوجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وطلب الشاب عيدان ألكسندر من نتنياهو وترامب العمل على إطلاق سراحه، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

عيدان ألكسندر هو جندي شاب يبلغ من العمر 20 عاما ويحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، وقال في الفيديو إنه محتجز منذ أكثر من 420 يوما. وإذا كان ذلك صحيحا، فمن المحتمل أن الفيديو تم تصويره هذا الأسبوع.

وكان ألكسندر متمركزا بالقرب من قطاع غزة في صباح يوم 7 أكتوبر عندما تم احتجازه من قبل حماس.

وسبق أن نشرت حماس تسجيلات مصورة لرهائن آخرين، ووصفتها إسرائيل بأنها "حرب نفسية قاسية".

واحتجزت حركة حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر 2023 قرابة 250 شخصا لا يزال منهم 97 محتجزين داخل القطاع، منهم 34 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.