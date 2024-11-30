العالم اليوم - عناصر حزب الله يعتدون على داوود رمال جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر عناصر حزب الله يعتدون على داوود رمال جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 04:28 مساءً - تعرض داوود رمال الصحفي اللبناني والمحلل الخاص لـ"دوت الخليج" لاعتداء من قبل عناصر من حزب الله، ووقع ذلك أثناء زيارته لبلدته "الدوير" بقضاء النبطية جنوبي لبنان، حيث انهالوا عليه بالضرب أثناء تلاوته الفاتحة على قبر والدته.

وعرف من بين المعتدين العنصر في حزب الله المدعو حسين صباغ.

وعن تفاصيل ما حدث، قال رمال: "تعرضت لهجوم من عناصر من حزب الله خلال زيارة قبر والدتي في جنوب لبنان".

وأضاف: "تعرضت لهجوم آخر من عناصر حزب الله أمام منزل العائلة".

وتابع رمال: "ما تعرضت له هو محاولة قتل متعمد وقد نجوت منه بأعجوبة".

وأوضح المحلل الخاص لـ"دوت الخليج" أن "وزير الإعلام اللبناني وعده بمتابعة حادث الاعتداء الذي تعرض له".