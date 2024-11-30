العالم اليوم - مقتل رئيس الفرع العسكري لمدينة حلب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 04:28 مساءً - أعلن عن مقتل رئيس الفرع العسكري لمدينة حلب، اللواء أحمد خضر العلي، خلال هجوم التنظيمات المسلحة السورية على المدينة.

وجاء ذلك بحسب نعي تم نشره من قبل ذويه، والذي ذكر فيه أنه قتل في مدينة حلب، الجمعة. ماذا يحدث في سوريا؟ اجتاحت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، الأربعاء، قرى وبلدات بمحافظة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

في أواخر عام 2016 استعادت قوات الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران وفصائل موالية مسلحة في المنطقة، مدينة حلب بأكملها، ووافق مقاتلو المعارضة على الانسحاب بعد أشهر من القصف والحصار في معركة قلبت دفة الأمور ضد المعارضة.

قال مصطفى عبد الجابر، أحد قادة الفصائل المعارضة، إن التقدم السريع يرجع إلى عدم وجود عدد كاف من المسلحين المدعومين من إيران في المحافظة.

أعلنت الفصائل المسلحة، السبت، سيطرتها على مدينة حلب بشكل كامل وفرضت حظر التجوال المسائي داخل الأحياء.

ذكرت الفصائل أن حلب ستتبع إداريا لما تعرف بحكومة الإنقاذ وهي حكومة الجولاني التي تدير إدلب وريفها.

بلغت حصيلة القتلى من العسكريين والمدنيين في العملية المستمرة ليومها الرابع في ريفي إدلب وحلب، إلى 328 منذ فجر يوم 27 نوفمبر.

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