أوكرانيا تتجه للتكيف مع خطط ترامب بشأن حربها ضد روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - قال محللون سياسيون أوكرانيون إن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لكيث كيلوج مبعوث خاص لأوكرانيا وروسيا "مقبول بالنسبة لكييف".

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعين كيث كيلوج - الذي كان رئيس أركان مجلس الأمن القومي من عام 2017 إلى عام 2018 ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس من عام 2018 إلى عام 2021 - لهذا الدور.

وقال المحلل السياسي الأوكراني فولوديمير فيسينكو لصحيفة “كييف إندبندنت” "لن تكون هناك تعيينات مؤيدة لأوكرانيا (تحت إدارة ترامب)" "لكن من الجيد ألا يكون المعين مناهضًا لأوكرانيا".

وأضاف فيسينكو: "من هذا المنطلق، إذا قارنت (كيلوج) بالآخرين، فهو مقبول تمامًا بالنسبة لأوكرانيا". "موقفه مفهوم (بالنسبة لكييف)، ويمكننا التكيف معه".

وكان كيلوج دافع في يوليو 2023، أثناء توجهه إلى أوكرانيا، عن قرار الولايات المتحدة بإرسال الذخائر العنقودية إلى كييف، قائلًا: "عندما تتخذ قرارًا بدعم دولة في حالة حرب، فامنحها كل الوسائل اللازمة لإنهائها، الحرب هى الحرب".

وقال حينها: "إذا كنت تريد أن يفوز الأوكرانيون، فعليك أن تعطيهم كل ما في وسعك للفوز بهذه المعركة"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

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"خطة سلام" كيلوج لأوكرانيا

وأمس الجمعة، ذكرت وكالة رويترز أن كيلوج ومستشارًا آخر لترامب، فريدريك إتش فليتز، اقترحا في يونيو الماضي خطة من شأنها وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما لم توافق كييف على عقد مفاوضات سلام مع روسيا.

وورد أن الرجلين اقترحا تجميد الخطوط الأمامية في وضعهما الحالي وإخراج انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من على الطاولة.

وقال الفريق المتقاعد كيث كيلوج في مقابلة إن واشنطن ستحذر موسكو في الوقت نفسه من أن أي رفض للتفاوض من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وأضاف أن ترامب - المرشح الرئاسي الجمهوري في ذلك الوقت - استجاب "بشكل إيجابي". وقال فليتز: "لا أدعي أنه وافق على ذلك أو وافق على كل كلمة فيه، لكننا سعداء بالحصول على ردود الفعل التي حصلنا عليها".

وتحدث كيلوج حصريًا مع الخدمة الأوكرانية في إذاعة صوت أميركا في يوليو عن رؤيته لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي نُشرت كجزء من كتاب "نهج أمريكا أولًا للأمن القومي الأمريكي".

وقال إنه من أجل إقناع كييف بالدخول في أي نوع من المحادثات مع روسيا، ستواصل واشنطن في المقابل تسليح أوكرانيا لردع روسيا عن الهجوم أثناء أو بعد التوصل إلى اتفاق.

وفيما يتعلق بإقناع روسيا بالمشاركة في المفاوضات، كتب كيلوج أن الولايات المتحدة وشركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي سوف يؤخرون عضوية أوكرانيا في الحلف لفترة طويلة مقابل "صفقة شاملة وقابلة للتحقق مع ضمانات أمنية".