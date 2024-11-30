العالم اليوم - المرصد: مقتل 16 شخصا في غارة على حلب شمالي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - قتل 16 شخصا، السبت، في غارة حربية على مدينة حلب بشمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وذكر المرصد أن "ما لا يقل عن 16 مواطنا قتلوا و أصيب 20 آخرون في مجزرة مروعة ارتكبتها الطائرات الحربية يرجح أنها روسية باستهداف حشد بشري عند دوار الباسل في مدينة حلب".

ووفق المرصد: "بلغت حصيلة القتلى من العسكريين والمدنيين في عملية الفصائل المسلحة المستمرة ليومها الرابع في ريفي إدلب وحلب، إلى 327 قتيلا".

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية ، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك اليوم أن "غـارة حربية قضت على عدد كبير من الإرهابيين خلال تجمعهم في ساحة دوار الباسل بمدينة حلب".

وأعلن الجيش السوري تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.