العالم اليوم - المعارك في سوريا.. ما دلالة التوقيت وهل مستقبل الأسد في خطر؟

انتم الان تتابعون خبر المعارك في سوريا.. ما دلالة التوقيت وهل مستقبل الأسد في خطر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - بدت العمليات العسكرية التي شنتها فصائل مسلحة في سوريا منذ الأربعاء الماضي على حلب وإدلب، وفق مراقبين، "استغلالا لحالة الفراغ في البلاد نتيجة لتراجع الميليشيات الموالية لإيران".

يأتي هذا وسط حديث البعض عن دعم تركي لهذه العمليات بهدف الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد للجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي من إسطنبول أحمد رحال، إن حلب هي عاصمة سوريا الاقتصادية واستهدافها في هذا التوقيت يهدف "لاستيعاب اللاجئين الذين رحلوا من البلاد وكذلك الضغط على النظام في دمشق الذي يرفض مسارات الحل السياسي".

وأضاف رحال في حديثه لقناة "دوت الخليج" أن "سوريا أصبحت مرتعا للميليشيات الإيرانية التي تسيطر على مفاصل الدولة وعلى الاقتصاد وعلى ثروة الفوسفات".

وبين أن الغرض من العمليات العسكرية "الضغط على الميلشيات الإيرانية خاصة حزب الله لإيجاد حل للوضع في سوريا بما يرضي الشعب السوري".

ولفت رحال إلى أن "التخلص من الإرهاب يقتضي التخلص من كل من هو على قوائم الإرهاب من سوريا بما فيهم الميلشيات الإيرانية وحزب الله وجماعة فاغنر".

وكشف عن وجود رؤية إقليمية ودولية ترى أن "إيران عبثت بالمنطقة وتمنع الحل السياسي في سوريا".

وأكد أن "دول العالم تحتاج إلى الاستقرار وإيجاد حل في سوريا يتضمن خطوتين، الأولى التخلص من إيران وميليشياتها ثم التوجه للتفاوض السوري السوري".

"عملية مفاجئة"

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران حسين رويوران، إن العملية كانت مفاجئة من حيث توقيتها بسبب حلول فصل الشتاء من ناحية وبدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان من جهة أخرى.

واعتبر رويوران في حديثه لقناة "دوت الخليج" أن "الجزء الأكبر من القوات التي هاجمت مصنفة إرهابية وهي من دول مختلفة".

وشدد على أن "الهجوم يستهدف "محور المقاومة" بتعاون من تركيا والقوات الغربية التي زودت الفصائل المسلحة بالأسلحة للقيام بعمليات الاستهداف في الشمال السوري".

وبين أن "عدد المستشارين الإيرانييين في سوريا وعدد التابعين لحزب الله قليل"، مشيرا إلى أن "تبني الخطاب الإسرائيلي في المعارك بسوريا أمر معيب".

هل مستقبل بشار الأسد في خطر؟

ردا على هذا السؤال، ذكر اللواء محمد عباس، خبير عسكري واستراتيجي، لـ"دوت الخليج": "نعم سوريا كلها في خطر وليس فقط الرئيس بشار الأسد".

وأضاف: "نحن جميعا في سوريا مهددون بالاحتلال التركي والعدوان الإسرائيلي المنسجم مع العدوان الأميركي".

وتابع: "كل ذلك من أجل تحقيق أهداف 2011.. العدوان على سوريا وإعادة تشكيل المنطقة من جديد".

من جهته، كشف الكاتب والباحث السياسي، خيرالله خيرالله لـ"دوت الخليج": "تركيا احتلال وإيران ليست احتلال، وإسرائيل ليست احتلال.. يعني عمليا هذه اللعبة يمارسها النظام.. نعم أنا أوافق على ما قاله اللواء محمد عباس".

وأردف قائلا: "نعم سوريا في خطر وهناك خطر التقسيم وارد جدا، ولكن في أساس هذا الخطر هو تصرفات النظام".