العالم اليوم - تركيا تتوقع ارتفاع دخلها القومي لـ1.3 تريليون دولار في 2024

انتم الان تتابعون خبر تركيا تتوقع ارتفاع دخلها القومي لـ1.3 تريليون دولار في 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن حكومته تتوقع أن يرتفع الدخل القومي للبلاد إلى تريليون و331 مليار دولار بحلول نهاية 2024.

وأضاف أردوغان خلال مشاركته في فعالية اقتصادية بإسطنبول، أن نصيب الفرد من الدخل القومي سيرتفع إلى 15 ألفا و551 دولارا بحلول نهاية العام الجاري، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو دون انقطاع منذ 17 ربعا.

وأكد الرئيس التركي أن عجز الموازنة سينخفض إلى 3.1 بالمئة من إجمالي الدخل القومي بنهاية 2025.

وأضاف: "سنوفر دعما قويا لخفض التضخم عبر سياسات مالية".

وأردف: "رخاء الشعب وتجنيبه مصاعب المعيشة على رأس أولوياتنا، لم ولن نقدم تنازلات قط في هذه القضية".

من جهة أخرى، قال أردوغان إن قضية الهجرة واحدة من أكثر القضايا الحساسة في يومنا الحالي ليس فقط بالنسبة للبلدان الواقعة على طريق العبور مثل تركيا بل للعالم أجمع.

وأضاف "سنحافظ على أمن حدودنا وسوف نحصنها بتدابير إضافية".