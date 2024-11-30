حماس: سياسة الاقتحام الصهيونية لن توقف المقاومة

حماس: سياسة الاقتحام الصهيونية لن توقف المقاومةأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن سياسة العدو الصهيوني باقتحام المدن والقرى بالضفة، واعتقال المواطنين والتنكيل بهم، لن تنثي الفلسطينيين عن المقاومة والدفاع عن حقوقهم وأرضهم، محذرة من "أن المزيد من الضغوط الصهيونية ستولد الانفجار".

وقال القيادي في الحركة، عبد الرحمن شديد، خلال تصريحات إعلامية ، أن الضفة تمتلك مخزوناً ثورياً كبيراً، وقادرة على توجيه الضربات لجنود العدو والمستوطنين الذين يعيثون فساداً وخراباً بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد القيادي بحماس على أن هالي الضفة سيواصلون مواجهة المحتل وتنفيذ عمليات نوعية، وإسناد لقطاع غزة الذي يواجه أبشع إبادة جماعية بالتاريخ الحديث، والتي تتواصل للشهر الـ 14 تواليا.

وتعقيبا على عملية سلفيت مساء أمس الجمعة، أكد شديد أن عملية الشهيد القسامي، سامر حسين، دليل على قدرة أبناء الضفة الذين يمتلكون الإرادة والعزيمة على تنفيذ عمليات نوعية، والثأر لغزة، والأسرى بسجون العدو الصهيوني .

وحث شديد كل شباب الضفة الثائر على حمل السلاح والضغط على الزناد في مواجهة المحتل، وعدم السماح للمستوطنين بالاستفراد بأهالي القرى والمزارعين، في ظل الانتهاكات المتصاعدة بدعم من حكومة العدو الصهيوني .