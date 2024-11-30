الجيش الروسي يستهدف زابوريجيا بأكثر من 369 هجوما

كييف ـ العُمانية: استهدف الجيش الروسي 12 بلدة تابعة لإقليم زابوريجيا الأوكراني ونفذ فيها أكثر من 369 هجومًا خلال 24 ساعة، وفق ما أعلنه إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية للإقليم الأوكراني. وقال فيدوروف - في بيان نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية - إن السلطات سجلت 12 تقريرًا عن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والبنية الأساسية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المدنيين. وأفاد الجيش الأوكراني بأن الدفاعات الجوية أسقطت 36 من أصل 89 طائرة مُسيَّرة روسية الليلة قبل الماضية. وأضاف الجيش عبر تطبيق تيليجرام أنه فقد أثر 48 من الطائرات المسيرة وأن خمس مُسيَّرات أخرى غادرت أراضي أوكرانيا إلى روسيا وروسيا البيضاء.

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