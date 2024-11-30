إخلاء وسط إسلام أباد من أنصار عمران خان بعد تظاهرات حاشدة

إسلام أباد ـ ا.ف.ب: خلا وسط إسلام أباد صباح أمس الأربعاء من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان غداة تفريق تظاهرة للمعارضة، فيما لزم السكان منازلهم التي لم يخرجوا منها منذ أيام بسبب الانتشار الأمني. مساء الثلاثاء، دعا عمران خان من سجنه أنصاره إلى التعبئة والسير باتجاه ساحة دي-شوك المحاذية لمقرات الحكومة في العاصمة في ختام يوم من التظاهرات التي شهدت مقتل أربعة من أفراد الأمن بعدما دهستهم سيارة يقودها متظاهرون، على ما ذكر وزراء. وكتب عمران خان، المسجون منذ أغسطس 2023، على اكس «على الذين لم ينضموا بعد إلى التظاهرة أن يتوجهوا إلى دي-شوك». وتقدمت بشرى بيبي زوجة لاعب الكريكت الدولي السابق عقب الإفراج عنها التظاهرة التي بلغ عدد المشاركين فيها نحو 10 آلاف شخص، وهي الأضخم منذ إيداع خان السجن، قبل أن تتوارى عن الأنظار ليلًا.

رأى مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون الأميركي مايكل كوغلمان أنه بعد 24 ساعة من المواجهة في الشوارع، «لا يوجد منتصر». وأضاف أنه من خلال إغلاق العاصمة ومدارسها وقطع الإنترنت «أجج الجيش والحكومة غضب الناس ضدهم».