شهداء وجرحى فـي تواصل العدوان على غزة .. وأميركا تسعى لوقف نار فـي لبنان يحفز إيقاف الحرب بالقطاع

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُوقِعةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين خلال ٢٤ ساعة ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي نحو 100 بين شهيد ومُصاب. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٤٢٣٥ شهيدًا و١٠٤٦٣٨ مُصابًا من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣م. وقال الإعلامي الحكومي بغزَّة إن قرابة 10,000 خيمة جرفتها مياه البحر وتعرضت للتلف خلال اليومين الماضيين بسبب دخول فصل الشتاء والمنخفض الجوي. وكرر إطلاق نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ مئات آلاف النازحين في قطاع غزَّة قبل فوات الأوان. وأوضح أن ٨١٪ من الخيام أصبحت مهترئة. من ناحيته أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأميركي «بريت ماكجورك» يزور السعودية؛ لبحث وقف إطلاق النار في غزَّة. وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، إن لقاءات ماكجورك في الرياض ستتمحور حول إمكانية الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، يكون محفزًا لوقفٍ لإطلاق النار في غزَّة أيضًا وعودة الأسرى الإسرائيليين وزيادة الاستقرار في المنطقة. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إنه تم تحقيق «تقدم كبير في اتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف النار»، مستدركًا «لكن لم نتوصل إلى اتفاق بعد ولا شيء نهائيًّا قبل أن يتحقق كل شيء».