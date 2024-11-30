نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏رويترز: آلاف السيارات المدنية تغادر حلب عبر طريق رئيسي جنوب غربي المدينة لا يزال تحت سيطرة الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز، بأن آلاف السيارات المدنية تغادر حلب عبر طريق رئيسي جنوب غربي المدينة لا يزال تحت سيطرة الحكومة.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.