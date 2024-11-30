العالم اليوم - تنظيمات مسلحة تطلق عملية عسكرية جديدة شرقي حلب

انتم الان تتابعون خبر تنظيمات مسلحة تطلق عملية عسكرية جديدة شرقي حلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 12:29 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج"، السبت، بإطلاق تنظيمات مسلحة موالية لتركيا عملية عسكرية جديدة تحت مسمى "فجر الحرية" بدءا من ريف مدينة الباب شرقي حلب في سوريا.

وقال مراسلنا إن العملية العسكرية الجديدة قامت بها فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا والتابع للائتلاف السوري المعارض، مضيفا أن هذه التنظيمات أعلنت السيطرة على 3 قرى.

وتابع: "غرفة العمليات منفصلة عن هيئة تحرير الشام".

لكن تشير مصادر إلى أن "هناك تنسيقا بين العمليتين، حيث تحاول هذه العملية أولا قطع طرق الإمداد للقوات الكردية من جهة منبج، وأيضا الوصول لقوات الهيئة من جهة جنوب حلب وفرض طوق حصار على حلب".

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