العالم اليوم - روسيا ترفع الحظر على صادرات البنزين عن المنتجين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 11:22 صباحاً - قالت الحكومة الروسية، السبت، إنها رفعت حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين لكنها مددت القيود على المصدرين الآخرين للوقود حتى 31 يناير 2025.

وكان من المزمع أن ينتهي الحظر الأولي على صادرات البنزين في نهاية هذا العام.

وذكرت الحكومة في بيان "تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على استقرار الوضع في سوق الوقود المحلية ودعم اقتصاد تكرير النفط ومكافحة تصدير بنزين المركبات في السوق الرمادية (الموازية)".