العالم اليوم - لتجنب "بكتيريا قاتلة".. تحذير من أطعمة لا يجب إعادة تسخينها

انتم الان تتابعون خبر لتجنب "بكتيريا قاتلة".. تحذير من أطعمة لا يجب إعادة تسخينها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 11:22 صباحاً - يعتمد الكثير منا على بقايا وجبات اليوم لإعداد عشاء سريع ومريح. ولكن وفقا لخبراء التغذية، هناك بعض الأطعمة التي يجب تسخينها مرة واحدة فقط - ولا يجب إعادة تسخينها أبدا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك سببين وراء ذلك، أولهما يتعلق بالمركبات الكيميائية لمكونات الوجبة، والتي يمكن أن تتغيير عند إعادة تسخينها، مما يؤدي إلى ظهور مواد سامة مرتبطة بمشاكل مثل تلف الكلى.

وأضافت: "السبب الثاني هو أن السماح لبعض الأطعمة بالتبريد قبل التسخين قد يؤدي إلى تشجيع نمو البكتيريا، التي يصعب قتلها مثل الإشريكية القولونية والليستيريا".

وكشفت أخصائية التغذية هاريني بالا عن 3 أطعمة لا يجب إعادة تسخينها أبدا، وهي السبانخ والشاي والأرز.

وتحتوي السبانخ على حمض الأكساليك، وهي مادة غير ضارة عند تناولها نيئة، لكن عند إعادة تسخينها، يتبلور الحمض ليصبح ساما.

وفيما يخص الشاي، فإن بكتيريا قد تكون خاملة فيه، يمكن أن تصبح نشطة عند إعادة تسخينه.

وبخصوص الأرز، فإنه عند تبريده، يمكن أن تتكاثر عليه بكتيريا Bacillus cereus المقاومة للحرارة. وحين يتم إعادة تسخينه، فإن هذه البكتيريا تظل حية، مما يعرضنا لخطر التسمم الغذائي.