تنظيمات مسلحة موالية لتركيا تطلق عملية عسكرية من ريف مدينة الباب شرقي حلب وتسيطر على 3 قرى

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت تنظيمات مسلحة موالية لتركيا، عملية عسكرية من ريف مدينة الباب شرقي حلب وتسيطر على 3 قرى.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.