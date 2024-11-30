العالم اليوم - غارات إسرائيلية تقتل العشرات في بيت لاهيا.. والجوع يفتك بغزة

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية تقتل العشرات في بيت لاهيا.. والجوع يفتك بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 09:26 صباحاً - شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة، تركزت أعنفها على مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بمقتل أكثر من 75 شخصاً في قصف إسرائيلي على منزلين مأهولين بعشرات النازحين في بلدة بيت لاهيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفجر السبت، قتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة الرمال غربي مدينة غزة.

كما قتل 8 أشخاص في قصف إسرائيلي آخر طال شقة سكنية بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع قتل 4 فلسطينيين بينهم اثنين من العاملين في المطبخ المركزي العالمي، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم على شارع صلاح الدين شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في كافة أنحاء القطاع وأن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بنسبة تفوق 1000 بالمئة.

وتمكن برنامج الغذاء العالمي من توصيل بعض الدقيق للمخابز في غزة هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أن 7 مخابز في وسط غزة بدأت العمل مؤخرا، إلا أن المخابز تغلق وتعيد فتح أبوابها بشكل متقطع بسبب نقص الدقيق والوقود.

ونظرا لأن الخبز هو شريان الحياة للعديد من الأسر في غزة، فإنه في كثير من الأحيان هو الغذاء الوحيد الذي يمكنهم الوصول إليه.