العالم اليوم - مصر تعلن موقفها من التطورات في شمال سوريا

انتم الان تتابعون خبر مصر تعلن موقفها من التطورات في شمال سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 09:26 صباحاً - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري مع وزير الخارجية السوري بسام صباغ. وتم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة. ماذا حدث في حلب؟ اجتاحت الفصائل المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، الأربعاء، قرى وبلدات بمحافظة حلب التي تسيطر عليها حكومة بشار الأسد.

في أواخر عام 2016 استعادت قوات الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران وفصائل موالية مسلحة في المنطقة، مدينة حلب بأكملها، ووافق مقاتلو المعارضة على الانسحاب بعد أشهر من القصف والحصار في معركة قلبت دفة الأمور ضد المعارضة.

قال مصطفى عبد الجابر، أحد قادة الفصائل المعارضة، إن التقدم السريع يرجع إلى عدم وجود عدد كاف من المسلحين المدعومين من إيران في المحافظة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مصر تعلن موقفها من التطورات في شمال سوريا .. في رعاية الله وحفظة