العالم اليوم - إنهاء الحياة عبر مُساعد.. مشروع قانون يثير جدلا في بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - أيّد البرلمان البريطاني يوم الجمعة مشروع قانون جديدا يسمح للمرضى بإنهاء حياتهم بمساعدة الغير في ما يطلق موجة من الجدل تستمر لشهور حول تغيير قانوني محتمل بشأن قضية تثير نقاشا داخل المجتمع.

وفي الموافقة الأولية، صوّت 330 نائبا لصالح مشروع قانون "البالغين المصابين بأمراض مميتة" مقابل معارضة 275.

ويوفر مشروع القانون للبالغين المصابين بأمراض مميتة ويتمتعون بالقدرة العقلية في إنجلترا وويلز ويقيّم الأطباء بأن أمامهم ستة أشهر أو أقل متبقية في الحياة الحق في اختيار إنهاء حياتهم بمساعدة طبية.

ولا يزال من الممكن تعديل مشروع القانون أو حتى التصويت ضده مع مروره عبر مجلسي العموم واللوردات.

وقالت كيم ليدبيتر، النائبة العمالية التي قدمت مشروع القانون، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "ستكون عملية شاملة للغاية"، مضيفة أن العملية قد تستغرق ستة أشهر أخرى.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه يتعلق بتقصير مدة وفاة أولئك الذين يعانون من أمراض مميتة ومنحهم المزيد من التحكم.

ويقول المعارضون إن المرضى الضعفاء قد يشعرون أنه يجب عليهم إنهاء حياتهم خوفا من أن يكونوا عبئا على أسرهم ومجتمعهم، بدلا من إعطاء الأولوية لرفاهيتهم.