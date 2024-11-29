العالم اليوم - اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والخليج بالمراحل النهائية

انتم الان تتابعون خبر اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والخليج بالمراحل النهائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الجمعة، إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية.

وأضاف البديوي إنه يأمل في إنجاز الاتفاقية في ديسمبر، أو في "المستقبل القريب".

ويأمل الجانبان أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين.

ووصف البديوي العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين بأنها "ممتازة"، مشيرا إلى أن الجانبين ينسقان في القضايا المختلفة.

وقال إن اتفاقية التجارة الحرة سوف تفتح الأسواق لما يحقق مصلحة الجميع.

وكان قادة دول مجلس التعاون قد عقدوا قمة جمعتهم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الرياض عام 2022.