العالم اليوم - المرصد السوري: الفصائل المسلحة تسيطر على عدة أحياء في حلب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - أفاد المرصد السوري، مساء الجمعة، بسيطرة فصائل مسلحة على عدة أحياء في حلب شمال سوريا.

وقال المرصد، إن الفصائل المسلحة وصلت إلى شوارع في أحياء السكرية والفرقان والأعظمية وسيف الدولة لأول مرة منذ 2016.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن الجيش السوري انسحب من مناطق بمدينة حلب دون اشتباكات.

وأشار المرصد إلى أن طيرانا "مجهولا"، استهدف مواقع للميليشيات الإيرانية في بادية البوكمال عند الحدود السورية – العراقية.

وذكر مراسل "دوت الخليج" في العراق، أن قوات من الجيش العراقي تتحرك من الموصل باتجاه الحدود مع سوريا.

وأعلن الجيش الروسي الجمعة أن قواته الجوية تقصف فصائل مسلحة مناهضة للحكومة السورية في عملية لصد "متطرفين" شنوا هجوما كبيرا على مدينة حلب، حسبما أوردت وكالات أنباء روسية رسمية.

ووصل مقاتلون من هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها إلى حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، الجمعة، في سياق هجوم خاطف ضد القوات الحكومية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا قوله إن "القوات الجوية الروسية تنفذ هجمات بالقنابل والصواريخ على معدات وعناصر جماعات مسلحة غير شرعية ونقاط سيطرة ومستودعات ومواقع مدفعية تابعة للإرهابيين".

وأوردت الوكالات أن الغارات أدت إلى "القضاء" على 200 مسلح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشدد أوليغ إغناسيوك نائب رئيس مركز المصالحة الروسي على أن "عملية صدّ عدوان المتطرفين مستمرة"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية.