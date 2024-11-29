العالم اليوم - 1.7 مليار دولار حصيلة صفقات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - شهد الأسبوع العالمي للغذاء نشاطاً تجارياً مكثفاً، وبلغ إجمالي قيمة الصفقات التي وقُعت خلال الأيام الثلاثة للأسبوع حوالي 6.2 مليار درهم (نحو 1.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو قدرها 59 بالمئة مقارنة مع الدورة السابقة والتي بلغت 3.9 مليار درهم.

وخلال الأسبوع العالمي للغذاء، تم عقد أكثر من 1600 اجتماع بين المشترين والعارضين من مختلف أنحاء العالم، حيث تمت مناقشة إبرام صفقات أخرى بقيمة 1.7 مليار درهم، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة، مما يؤكد الدور المحوري لهذا الحدث في تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع الأغذية والمشروبات عالمياً.

واختُتمت أمس أعمال الأسبوع العالمي للغذاء، الذي نظمته مجموعة "أدنيك" أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وشهد الحدث جذباً كبيراً للاستثمارات والشراكات الاستراتيجية التي تعزز الأنظمة الغذائية إقليمياً وعالمياً، مما يرسخ مكانة أبوظبي كعاصمة للابتكار الزراعي، ويدعم الجهود العالمية في تطوير حلول مستدامة لضمان الأمن الغذائي للأجيال المقبلة.

ووفر معرض أبوظبي الدولي للأغذية فرصة للمشاركين للتواصل مع شبكة واسعة من المستثمرين، والوصول إلى أحد أسرع الأسواق نمواً في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، وقدِّم منصة تجارية فعّالة لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات للمشاركين الإقليميين والدوليين الباحثين عن إبرام الصفقات.