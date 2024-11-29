العالم اليوم - "ستوكس 600" الأوروبي يسجل أول ارتفاع شهري منذ أغسطس الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - سجل مؤشر الأسهم الأوروبي "ستوكس 600" ارتفاعا، الجمعة، مدفوعا بتقدم أسهم شركات التكنولوجيا، لينهي الأسبوع على صعود.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية الأسبوعي بالتزامن مع قيام المستثمرين بتحليل تقرير التضخم في منطقة اليورو، وتقييم احتمال خفض سعر الفائدة بشكل أكبر في ديسمبر.

تحركات الأسهم

عوض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي خسائره السابقة، وارتفع بنسبة 0.6 بالمئة، ليصل إلى مستوى 510.25 نقطة، الجمعة، ويسجل أول صعود شهري منذ أغسطس الماضي.

وارتفع المؤشر واحدا بالمئة في نوفمبر.

ومثلت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر دفعة للمؤشر بصعودها 1.6 بالمئة.

وكان من المتوقع أن تكون معدلات التداول ضعيفة مع افتتاح البورصة الأميركية لنصف يوم عقب عطلة عيد الشكر أمس الخميس.

وارتفعت القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، بما يتماشى مع التوقعات.

وتتوقع الأسواق الآن وجود فرصة تتجاوز 80 بالمئة لأن يخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في 12 ديسمبر.

ويعتقد محللو "كابيتال إيكونوميكس" أن فرصة تيسير السياسة النقدية بواقع 50 نقطة أساس لا تزال قوية.

وقالوا في مذكرة "تشير البيانات الصادرة هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد في منطقة اليورو يعاني".

وعلى الرغم من تحقيق المؤشر "ستوكس 600" مكاسب شهرية متواضعة على مدى ثلاثة أشهر، فإنه يتخلف بشكل كبير عن المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي.

وتراجعت معنويات المستثمرين تجاه التكتل الأوروبي بسبب عدة عوامل منها احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية والضبابية السياسية في فرنسا والتوتر الجيوسياسي.

وتكبد قطاع السيارات أسوأ خسائر في نوفمبر، إذ هبط بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية التي اقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فرضها على المكسيك والتي قد تضر بشكل أكبر شركات تصنيع السيارات الأوروبية أكبر من أي أثر مباشر للرسوم الجمركية على بضائع الاتحاد الأوروبي.

وعلى الجانب الآخر، حقق قطاع الدفاع أكبر مكاسب بين القطاعات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى حد كبير.

وجاء المؤشر "كاك 40" الفرنسي بين أسوأ المؤشرات أداء في المنطقة حتى الآن في هذا الشهر بسبب الضبابية السياسية في البلاد.