نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع المدني بغزة: مقتل أكثر من 75 مواطنا في مجزرتين بمدينة بيت لاهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 75 شخصا في مجزرتين منفصلتين بمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقال في بيان عبر قناة الجهاز على "تلغرام": "أكثر من 75 شخصا استشهدوا في مجزرتي بيت لاهيا، ولا نعلم الكثير مما يجري في شمالي غزة بسبب الحصار المستمر".

وأضاف: "عائلات بأكملها أبيدت في شمالي قطاع غزة ولا نعلم عنها شيئا، وهناك أحياء يبقون لوقت طويل تحت الأنقاض ولا يوجد دفاع مدني لانتشالهم"، لافتا إلى أن" هناك نحو 10 آلاف مصاب في شمال القطاع خلال 50 يوما".

وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب غزة يومها الـ 419، حيث استهدفت الهجمات مدارس ومراكز إيواء للنازحين ومنازل المواطنين في شمال قطاع غزة.

ولليوم الـ 53 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي حصار شمال قطاع غزة والإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري ضد المواطنين المدنيين، في ظل ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحقهم.

ونوه الدفاع المدني في بيان منفصل بأن "طواقمنا لا تستطيع الوصول إلى منازل المواطنين التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة شركة الكهرباء وبعض المناطق في شمال غرب المخيم الجديد بالنصيرات لخطورة المناطق، ووصلتنا مناشدات من مواطنين مصابين ومحاصرين هناك".

وأضاف "نهيب بالمواطنين عدم الوصول لهذه المناطق في الوقت الحالي لخطورتها حيث تعرض مواطنون لإطلاق النيران من الطائرات المسيرة والمدفعية الإسرائيلية".

ووصف الأهالي الحياة في شمال قطاع غزة، بأنها أشبه بـ "فيلم رعب حقيقي" مع تواصل القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع المحاصر.