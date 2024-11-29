العالم اليوم - ألمانيا تعتزم شراء أربع غواصات لتعزيز جيشها أمام روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - تعتزم ألمانيا شراء أربع غواصات جديدة لتعزيز قوتها العسكرية والمساعدة في تلبية متطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأمنية في أوروبا، وفقًا لما أفاد به مصدر في لجنة الميزانية البرلمانية.

وقدمت وزارة الدفاع الألمانية طلبًا للحصول على 4.7 مليار يورو كنفقات إضافية لشراء غواصات "يو 212 سي دي" من شركة "تيسنكروب للأنظمة البحرية" الألمانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب البرلماني: "ندرس اقتراح شراء غواصات إضافية باهتمام خاص بسبب أهميته بالنسبة لسياسة الأمن، ولكن أيضًا بسبب القيمة العالية للأموال المطلوبة".

وكانت ألمانيا قد قدمت طلبيات للحصول على غواصتين من نفس الطراز ضمن مشروع مشترك مع النرويج التي طلبت أيضًا غواصات.

وتسعى برلين إلى تعزيز جيشها في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا، وتعهدت بتخصيص مبالغ ضخمة لتعزيز قدراته في ظل التهديدات المتزايدة.

لكن كان من الضروري تقديم طلب إنفاق خاص للغواصات لأنها غير مدرجة في ميزانية ألمانيا لعام 2024 وما بعده.

وفي طلبها، قالت الوزارة إن ألمانيا "لن تكون قادرة على تلبية متطلبات حلف شمال الأطلسي الجديدة لحماية الجناح الشمالي للحلف بشكل أفضل بدون الغواصات الأربع الإضافية"، بحسب ما أوردت مجلة دير شبيغل.

ويقود المستشار أولاف شولتس حكومة أقلية حتى الانتخابات المتوقعة في 23 فبراير.

ولتأمين التمويل، سوف يحتاج الائتلاف الحكومي إلى دعم المعارضة المحافظة.