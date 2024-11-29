العالم اليوم - فيديو.. الفصائل المسلحة تنتشر وتتحرك بحرية في حلب

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الفصائل المسلحة تنتشر وتتحرك بحرية في حلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - رصدت مقاطع فيديو انتشار الفصائل المسلحة وتحركها بحرية داخل بعض مناطق حلب، كبرى مدن شمال سوريا، الجمعة.

وسيطرت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل حليفة لها، الجمعة، على 5 أحياء في مدينة حلب، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد يومين من عملية عسكرية مباغتة أطلقتها تلك الفصائل ضد مناطق سيطرة القوات الحكومية في شمال وشمال غرب سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الهيئة وفصائل حليفة لها "سيطرت على 5 أحياء في مدينة حلب"، موضحا بأن "تقدم الفصائل حصل دون مقاومة تذكر" من جانب القوات الحكومية.

وكانت الفصائل المسلحة دخلت مدينة حلب، بعد معارك استمرت لأكثر من 48 ساعة سقط خلالها مئات القتلى والجرحى من الجانبين والمدنيين.

وقال مصدر مقرب من إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل، إن "قواتها تواصل تقدمها على مختلف الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية، ودخلت حي الراشدين ومركز البحوث العلمية عند مدخل مدينة حلب الغربي والجنوبي".

وأشار إلى "التقدم في كافة محاور المعارك في جنوب وغرب مدينة حلب والسيطرة على عشرات البلدات والقرى".

وفي المقابل، أعلن الجيش السوري في بيان، الجمعة، مواصلته التصدي للهجوم.

وقال الجيش في بيان: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية"، مضيفا أن قواته تمكنت من "استعادة السيطرة على بعض النقاط التي شهدت خروقات خلال الساعات الماضية".

كما شن الطيران الروسي والسوري أكثر من 20 غارة على إدلب وقرى محيطة بها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، على وقع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين.