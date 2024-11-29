نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من بوريل على الهدنة بين لبنان وإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن اعتقاده بأن الهدنة المبرمة حاليا بين لبنان وإسرائيل هشة للغاية.

وأضاف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، الذي تنتهي ولايته في نوفمبر 2024، في مقابلة مع محطة إذاعية RNE: "كنت في لبنان قبل خمسة أيام، عندما تم التوصل إلى هدنة وكانت المفاوضات جارية. لكن رغم ذلك، أمس كانت هناك عمليات قصف متفرقة في الجنوب. هذه هدنة هشة للغاية. وتحتفظ إسرائيل، المدعومة من جانب من الولايات المتحدة، بحق التدخل (لاستئناف الأعمال القتالية)".

واعترف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي بأنه يغادر بروكسل "بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يتمكن من وقف المذبحة (في قطاع غزة)".

ووفقا له، فإن "الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو الضغط على إسرائيل".

ولليوم الثاني، يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجر الأربعاء.

أمس الخميس، هاجمت طائرات مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة مركبا الحدودية. وفي الوقت نفسه، تنتهك الطائرات العسكرية الإسرائيلية الأجواء اللبنانية بشكل دوري، وتحلق طائراتها الاستطلاعية في سماء جنوب لبنان باستمرار.