نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 50 شهيدًا باستهداف إسرائيلي لمنزل في مشروع بيت لاهيا شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT نقلا عن مصادر صحفية، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة، ومقتل جميع من كانوا بداخله، حيث يأوي عددا كبيرا من النازحين والعائلة.

ويعود المنزال الذي قصفته القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة، إلى عائلة أحمد (أبو المعتز أحمد) في منطقة مشروع بيت لاهيا، ووفق شهود عيان فإن المنزل كان يوجد فيه أكثر من 50 شخصا من النازحين والعائلة.

وواصلت القوات الإسرائيلية استهدافها لمناطق متفرقة في قطاع غزة، لا سيما شمال ووسط القطاع، فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 1400 عائلة "أبيدت بالكامل" من السجل المدني.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا بمقتل الطبيب أحمد زياد الكحلوت رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان، إثر استهداف صاروخي من طائرة استطلاع إسرائيلية شمال القطاع.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 44،363 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،070 آخرين، في الحصيلة الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.